Калуга, 22 февраля, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Сегодня, 22 февраля, на заседании городской Думы Калуги депутаты приняли решение обратиться к губернатору области Анатолию Артамонову с ходатайством о присвоении почётного звания «Трудовая слава Калужской области» Калужскому электромеханическому заводу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Выступление главы Калуги Александра Иванова

Калужский электромеханический завод был основан 24 августа 1917 года на базе мастерских по ремонту телеграфно-телефонной аппаратуры. С 1929 по 1930 годов на предприятии производится реконструкция и строительство новых производственных корпусов, от ремонта телеграфно-телефонной аппаратуры завод переходит к её изготовлению.

Во время Великой Отечественной войны завод эвакуируют в Саратовскую область. В этот период выпускаются телеграфные аппараты для фронта, создаются фронтовые бригады. Восстановление завода началось сразу после освобождения Калуги. Послевоенные годы доказали жизнестойкость завода — к 1950 году он достиг мощности в три раза превышающий уровень довоенного производства. В последующие годы завод освоил производство сложных образцов техники — аппаратуры защиты связи и информации, систем управления спутниками, вычислительных комплексов.

В настоящее время «Калужский электромеханический завод» входит в состав «Концерна «Автоматика» государственной корпорации «Ростех». Предприятие продолжает динамично развиваться, осваивать новые виды продукции специального и гражданского назначения и вносит существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны.

«Коллектив завода внёс значительный вклад в развитие промышленности и укрепление обороноспособности нашей страны, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — И сегодня электромеханический завод очень важен для экономики и промышленного комплекса Калуги. За годы существования завод многое сделал для развития социальной сферы города — был построен пионерский лагерь «Дружба», поликлиника, детские сады, жилые дома. Многие поколения заводчан своим упорным трудом заслужили почётное звание «Трудовая слава Калужской области».