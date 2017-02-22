Калуга, 22 февраля, 2017, 22:30 — ИА Регнум. На заседании городской Думы Калуги 22 февраля депутаты внесли изменения в бюджет города на 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании

Доходная часть бюджета увеличивается на 5 млн рублей за счёт поступлений из областного бюджета, эти средства будут направлены на проведение ремонта автомобильных дорог.

За счёт перераспределения бюджетных ассигнований 10 млн рублей будет направлено на благоустройство территории бывшего городского рынка, 12 млн рублей — на актуализацию комплексной зоны охраны объектов культурного наследия и разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия.

400 тысяч рублей выделяется для поддержки социально ориентированных НКО, сто тысяч рублей выделяется на ремонт крыши средней школы №13, 714 тысяч рублей выделяется для частичной компенсации расходов граждан по организации систем индивидуального отопления.

«Сегодня был сделан ещё один шаг в деле благоустройства центральной части города, — отметил Александр Иванов. — Кроме того выделяются средства для разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия — за 12 млн рублей будут разработаны и уточнены охранные зоны всех объектов культурного наследия, расположенных на территории города».