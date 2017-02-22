Киев, 22 февраля, 2017, 22:28 — ИА Регнум.



Кровь

На Донетчине (Украина) резко активизировались боевые действия. В частности противоборствующие стороны начали применять не только минометы и БТР, но и РСЗО. Об этом 22 февраля сообщают: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, по словам замначальника управления НМ ДНР Басурина, вчера подразделения ВСУ обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Яковлевка, Жабичево, Крутая Балка, Веселоме, Еленовка, Сигнальное, Саханка, Ленинское, Октябрь и Донецк (район аэропорта). В результате обстрелов со стороны ВСУ, ранения получили двое бойцов. «Обстрелы с позиций ВСУ не прекращаются. За прошедшие сутки ВС Украины 674 раза обстреляли территорию республики. Из этого количества применялось вооружение: минометы различного калибра — 250 раз, БМП — 41 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 383 раза», — сказал Басурин.

Он уточнил, что в результате ведения боевых действий в Коминтерново (юг Донетчины, под контролем ДНР) получил повреждение жилой дом №14 по улице Ахматовой. Басурин отметил, что вчера в районе Авдеевки разведкой ВС ДНР зафиксирована перестрелка между подразделениями 1 мб 72 омбр и бойцами «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «По приказу командования «АТО» замкомбрига Самарский своими силами попытался заблокировать выезд одного из автобусов с бойцами ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направлявшихся в Киев для участия в антиправительственных беспорядках. После остановки транспортного средства боевики ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от аргументов перешли к стрельбе, в результате на месте был убит младший лейтенант ВСУ Максим Гринчишин. Бойцы ВСУ открыли ответный огонь по автобусу с боевиками. В ходе перестрелки двое боевиков были убиты, трое получили ранения. Данный факт будет тщательно скрываться от общественности, чтобы не спровоцировать обострение ситуации в Киеве», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что в районе Ясиноватой в результате диверсии со стороны ВСУ были нарушены линии связи, из-за чего начались перебои с сотовой связью и выходом в интернет. «Мы предполагаем, что Украина заблокировала доступ жителей ДНР к одному из ключевых магистральных операторов сотовой связи. Временно недоступен оператор «Лайфселл» из-за обрыва линии, возможны также перебои с интернетом, так как многие компании-операторы в ДНР пользуются услугами «Евротранстелеком». Данные шаги, как организация продовольственной блокады и нарушение транспортного сообщения между жителями Донбасса, являются абсурдом новой украинской власти. Мы предполагаем, что нарушение линий связи осуществили лица, причастные к блокаде Донбасса, и это отвечает сегодняшней повестке дня митингующих в Украине», — добавил Басурин.

По его словам, командование ДНР передало в больницы Донецка 24 тысячи систем для переливания крови и шприцев. «Сегодня командованием вооруженных сил ДНР было передано в больницы Донецка 8 тыс. средств для переливания крови и 16 тыс. одноразовых шприцев», — сказал Басурин.

По его словам, помощь передана в Донецкие республиканские онкологический и травматологический центры, Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака, а также Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (больница им. М.И. Калинина).

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко заявил, что войска ЛНР готовы вместе с подразделениями ВСУ отвести вооружения и технику от линии соприкосновения. «Хочу заявить, что Народная милиция ЛНР готова зеркально с ВСУ начать такой отвод. К сожалению, вчера, украинская сторона не подтвердила своей готовности к такому шагу, что говорит о ее нежелании прекращать обстрелы наших территорий и реализовать минские договоренности даже в этой части», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что вчера киевские силовики выпустили по позициям ЛНР 147 снарядов и мин. «За прошедшие сутки украинские войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся с применением минометов калибра 82 мм, БМП-1, СПГ, РПГ, АГС и стрелкового оружия. Всего по территории республики было выпущено 147 мин и гранат», — рассказал Марочко.

По его словам, солдаты ВСУ содействуют блокаде железной дороги в зоне так называемой «АТО». «Участники акции по блокаде Донбасса из националистических батальонов, а также ветераны так называемой «АТО» продолжают разворачивать новые блокпосты. Подтверждено, что в зоне ответственности 24-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое участники акции по блокаде Донбасса разместили новый блокпост. Выявлено, что военнослужащие 24-й бригады ВСУ оказывают содействие в данном мероприятии. За оказание поддержки участникам блокады Донбасса командованием ВСУ был отстранен от должности командир 16-го отдельного мотопехотного батальона, который по личной просьбе Семенченко (внефракционный народный депутат Семен Семенченко — прим. ИА REGNUM ) выделил 30 военнослужащих из состава батальона для усиления участников блокады. Все военнослужащие были оформлены как отпускники», — пояснил Марочко.

Он также проинформировал, что ВСУ занимают пустующие частные дома в населенных пунктах у линии соприкосновения для размещения в них военнослужащих. «Так, выявлено, что в районе населенного пункта Попасная командованием 24-й бригады ВСУ планируется размещение военнослужащих в частных домах, так как для усиления группировки в Донбассе в зону ответственности указанной бригады планируется прибытие подразделений иностранных наемников из частной военной компании», — рассказал Марочко.

В то же время боец ЛНР Андрей Клименко отметил, что украинские войска уже более двух лет предпринимают безуспешные попытки занять «серую зону» в районе поселка Калиново (под контролем ЛНР). «Пытаются вылезть, но мы тут знаем каждый малейший бугорочек, мы их видим и ждем, так что у них ничего не получается и не получится. Они уже давно хотят тут продвинутся, пытаются подойти ближе еще с зимы 2015 года. Причем с каждой новой ротацией принимаются новые отчаянные попытки. Недавно пытались занять позиции в зеленке. Но все они у них были обречены на провал, так как мы крепко тут закрепились и не даем им ни на метр пройти вперед. Максимум, что они могут, — это пострелять лишь бы куда-нибудь, да, напившись, поорать в нашу сторону», — пояснил Клименко.

Ранее Марочко заявлял, что киевские силовики установили наблюдательный пункт у «серой зоны» в районе Попасной, что примерно в 12 км от Калиново.

В свою очередь, спикер пресс-центра штаба «АТО» Мотузяник заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения во время боевых действий в районе донецкого аэропорта. Всего войска ДНР и ЛНР совершили 59 обстрелов в сторону украинских позиций.

По его словам, на Донецком направлении напряженной остается ситуация в Авдеевке и ее окрестностях, в первую очередь в Каменке. Войска ДНР активизировались на этом участке фронта после обеда и с перерывами проводили активные обстрелы до позднего вечера. «На этих рубежах в сутки они выпустили более 150 минометных мин, более 65 раз открывали огонь из танков и широко применяли легкое вооружение, включая снайперское оружие», — рассказал Мотузяник.

На других участках фронта — на Светлодарской дуге, в Зайцево и в районе донецкого аэропорта армия ДНР вела огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а также периодически использовала минометы.

Мотузяник сообщил, что на Луганском направлении основные боевые действия велись в Попаснянском районе. Там ВС ЛНР дважды провели минометные обстрелы украинских позиций — вблизи Катериновки и Новоалександровки.

При этом пресс-служба штаба «АТО» проинформировала, что сегодня ВС ДНР из реактивных установок Град «П», 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов обстреляли позиции ВСУ в районе Водяного и Широкино (Мариупольское направление, Донетчина).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля источник в оперативном командовании ДНР заявил, что украинская сторона отказалась проводить отвод военной техники от линии соприкосновения в Донбассе. «В результате вчерашних переговоров украинская сторона отказалась отводить военную технику и заявила, что в ближайшее время не будет этого делать», — рассказал собеседник.

Напомним, в феврале 2015 года был подписан документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Его утвердили главы ДНР и ЛНР, представители России, Украины и ОБСЕ. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».

Ранее, 21 сентября 2016 года в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).