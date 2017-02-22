Новосибирск, 22 февраля, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Результат матча женской баскетбольной Премьер-лиги, сыгранного 22 февралч.

Wbcdynamo.ru «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Новосибирск) 64:71

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Новосибирск) 64:71 (24:17 12:12 14:14 14:28)

(24:17 12:12 14:14 14:28) Новосибирское «Динамо» обеспечило себе участие в плей-офф, но и московскму «Динамо» для выхода в плей-офф достаточно одержать одну победу в двух оставшихся матчах.

Положение команд в розыгрыше женской баскетбольной Премьер-лиги можно посмотреть здесь.