Багдад, 22 февраля, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Спецназ Австралии расположен в 50 километрах от иракского города Мосул, где в настоящий момент проходит операция по освобождению аэропорта в районе Аьбу Саиф, сообщает 22 февраля Australian Associated Press.

Alex de Sousa Спецназ Австралии

Военнослужащие Австралии консультируют своих иракских коллег на базах передового развертывания и оказывают медицинскую помощь раненым .

Следующим этапом миссии против боевиков после освобождение Мосула станет операция по освобождению иракского города Талль-Афар, который расположен в 50 километрах к западу от Мосула.

Напомним, Австралия направила на Ближний Восток 780 военных специалистов. Военнослужащие Австралии и Новой Зеландии подготовили семь иракских бригад, в общей сложности около 19 тыс. солдат Ирака и 1 тыс. 900 полицейских. С октября прошлого года самолеты Австралии атаковали 131 цель в районе Мосула, включая заводы по производству взрывчатых веществ, отряды боевиков, тайники с оружием, систему подземных туннелей.