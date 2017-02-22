Тбилиси, 22 февраля, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Главная прокуратура Грузии завершила расследование по факту возможного вывода бывшего премьер-министра Иванэ Мерабишвили из тюремной камеры и сообщила, что факт совершения преступления в отношении Мерабишвили не подтвердился.

Иванэ Мерабишвили

17 декабря 2013 года на судебном процессе в Кутаисском городском суде сам Вано Мерабишвили заявил, что в ночь с 13 на 14 декабря его вывели из тюрьмы №9 и доставили в департамент исполнения наказаний, где тогдашний главный прокурор Отар Парцхаладзе подверг его психологическому давлению, вынуждая дать показания против экс-президента Михаила Саакашвили.

На основании этого заявления подсудимого 20 декабря 2013 года была начата, а 14 января 2014 года закончилась служебная проверка в генинспекции Министерства исполнения наказаний и пробации, которая не подтвердила заявление Мерабишвили о его выводе из тюрьмы и допросе в департаменте исполнения наказаний.

Адвокаты Мерабишвили обратились в Европейский суд по правам человека, который 14 июня 2016 года вынес решение, где говорилось о необходимости расследования факта вывода Мерабишвили из тюрьмы и грубом нарушении его прав. На основании этого решения ЕСПЧ Главная прокуратура Грузии провела расследование с целью проверки всех указанных в заявлении Мерабишвили обстоятельств. В частности, были просмотрены все видеозаписи камер наблюдения как на территории тюрьмы, так и вдоль всего вероятного маршрута передвижения названного Мерабишвили автомобиля из тюрьмы в департамент исполнения наказаний.

«На указанном маршруте названный им автомобиль высокой проходимости типа «джип», на котором якобы его незаконно перевезли из тюремного учреждения, не был обнаружен. Данные видеозаписи также прошли экспертизу, которая подтвердила, что на видеозаписях следов монтажа нет», — заявляют в прокуратуре. Не обнаружило следствие и никаких записей о вывозе Мерабишвили из тюрьмы и в специальных журналах записей, которые ведутся в тюремных учреждениях. Категорически опровергли этот факт как сам бывший прокурор Отар Парцхаладзе, так и тогдашний начальник департамента исполнения наказаний и допрошенные следствием в качестве свидетелей сотрудники тюрьмы.

Следствие допросило и бывшего сотрудника департамента исполнения наказаний Лали Морошкину, на заявления которой опирался в свое время ЕСПЧ при вынесении решения по делу Мерабишвили, но она сообщила, что узнала о факте вывоза Мерабишвили из тюрьмы из средств массовой информации. Она же списала на СМИ и интерпретацию своих тогдашних заявлений.

Единственным свидетелем, который заявлял о выводе из тюрьмы Мерабишвили, был сам Иванэ Мерабишвили. Но в ходе расследования его заявления он дал следствию противоречивые показания. В частности, не смог описать присутствовавших при его допросе в департаменте исполнения наказаний двух лиц и самой комнаты, где проходил допрос.

Исходя их противоречивых и непоследовательных показаний самого Мерабишвили, а также из остальных результатов расследования, прокуратура прекратила расследование этого дела из-за отсутствия признаков преступления.