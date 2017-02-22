Анкара, 22 февраля, 2017, 21:55 — ИА Регнум. 22 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» был разыгран ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Фенербахче» и «Краснодар». Матч завершился со с четом 1:1.

Fckrasnodar.ru Тренировка «Краснодара» перед матчем с «Фенербахче»

На 7-й минуте матча лучший российский форвард прошлого сезоне Федор Смолов открыл счет в матче точным ударом в дальний нижний угол после разрезающего паса Юрия Газинского — 0:1.

В конце первого тайма экс-защитник Ливерпуля и сборной Словакии Мартин Шкртел сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после суматохи в штрафной площади «быков» — 1:1.

Статистика матча («Фенербахче"/"Краснодар»)

Удары 21/7

Удары в створ 7/4

Фолы 10/25

Владение 60%/40%

Поздравляем «Краснодар» с выходом в 1/8 финала Лиги Европы!

Составы на матч:

«Фенербахче»: Демирель, Кьер, Озбайракли, Кейбаши, Шкртел, Топал, Соуза, Потук, Соу, Ван Перси, Ленс.

«Краснодар»: Крицюк, Перейра, Гранквист, Рамирес, Газинский, Подберезкин, Клаессон, Каборе, Вандерсон, Смолов.

Главный арбитр матча: Рачховски.

Голы: Смолов 7 — 0:1, Шкртел 41 — 1:1.