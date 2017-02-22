«Краснодар» впервые в истории прошел в четвертьфинал Лиги Европы
Анкара, 22 февраля, 2017, 21:55 — ИА Регнум. 22 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» был разыгран ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Фенербахче» и «Краснодар». Матч завершился со с четом 1:1.
На 7-й минуте матча лучший российский форвард прошлого сезоне Федор Смолов открыл счет в матче точным ударом в дальний нижний угол после разрезающего паса Юрия Газинского — 0:1.
В конце первого тайма экс-защитник Ливерпуля и сборной Словакии Мартин Шкртел сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после суматохи в штрафной площади «быков» — 1:1.
Статистика матча («Фенербахче"/"Краснодар»)
Удары 21/7
Удары в створ 7/4
Фолы 10/25
Владение 60%/40%
Поздравляем «Краснодар» с выходом в 1/8 финала Лиги Европы!
Составы на матч:
«Фенербахче»: Демирель, Кьер, Озбайракли, Кейбаши, Шкртел, Топал, Соуза, Потук, Соу, Ван Перси, Ленс.
«Краснодар»: Крицюк, Перейра, Гранквист, Рамирес, Газинский, Подберезкин, Клаессон, Каборе, Вандерсон, Смолов.
Главный арбитр матча: Рачховски.
Голы: Смолов 7 — 0:1, Шкртел 41 — 1:1.