«МЮ» одержал две победы над «Сент-Этьеном» и прошел в четвертьфинал турнира
Париж, 22 февраля, 2017, 21:52 — ИА Регнум. 22 февраля на стадионе «Жоффруа Гишар» был разыгран ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Сент-Этьен» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился победой «манкунианцев» со счетом 0:1.
На 16-й минуте матча «лучший из армян» Генрих Мхитарян открыл счет в матче, замкнув прострельную передачу испанского плеймейкера Хуана Маты — 0:1.
Статистика матча («Сент-Этьен"/"Манчестер Юнайтед»)
Удары 14/8
Удары в створ 2/3
Владение 54%/46%
Фолы 10/19
Поздравляем «МЮ» с разгромной победой над французским клубом по сумме двух матчей (4:0).
Составы на матч:
«Сент-Этьен»: Руффье, Теофиль-Катрин, Погба, Перрин, Малькюи, Пажо, Верету, Амума, Севе, Монне-Паке, Берич.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Смоллинг, Блинд, Погба, Каррик, Янг, Мхитарян, Мата, Феллаини, Ибрагимович.
Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.
Удаления: Байи («МЮ») — 63.
Голы: Мхитарян 16 — 0:1.