Париж, 22 февраля, 2017, 21:52 — ИА Регнум. 22 февраля на стадионе «Жоффруа Гишар» был разыгран ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Сент-Этьен» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился победой «манкунианцев» со счетом 0:1.

Manutd.com «Сент-Этьен» vs «Манчестер Юнайтед» — 0:1

На 16-й минуте матча «лучший из армян» Генрих Мхитарян открыл счет в матче, замкнув прострельную передачу испанского плеймейкера Хуана Маты — 0:1.

Статистика матча («Сент-Этьен"/"Манчестер Юнайтед»)

Удары 14/8

Удары в створ 2/3

Владение 54%/46%

Фолы 10/19

Поздравляем «МЮ» с разгромной победой над французским клубом по сумме двух матчей (4:0).

Составы на матч:

«Сент-Этьен»: Руффье, Теофиль-Катрин, Погба, Перрин, Малькюи, Пажо, Верету, Амума, Севе, Монне-Паке, Берич.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Смоллинг, Блинд, Погба, Каррик, Янг, Мхитарян, Мата, Феллаини, Ибрагимович.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Удаления: Байи («МЮ») — 63.

Голы: Мхитарян 16 — 0:1.