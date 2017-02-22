Саранск, 22 февраля, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Чиновники Саранска в выходные дни с 23 по 26 февраля должны быть на рабочих местах. Соответствующее распоряжение дал глава администрации города Петр Тултаев, сообщает портал stolica-s.

(сс) WildBoar Дом Республики, Саранск

«Праздники предназначены не для работников администрации города и муниципальных предприятий, а для горожан», — пояснил свою позицию мэр.

В частности, вице-мэру — директору департамента городского хозяйства Алексею Егорычеву поручено повысить оперативность саранской диспетчерской службы. Работникам коммунальных предприятий, отвечающих за уборку улиц, оперативно реагировать на изменения погоды. «Нынешняя погода никого не должна вводить в заблуждение. Сегодня тепло и все тает, а завтра — мороз, снег и наледь», — сказал градоначальник.

Кроме того, глава города распорядился в связи с паводком, который по прогнозам МЧС Мордовии может начаться 23 марта, прочистить каналы на реках, вовремя открыть гидротехнические шандоры, а также проработать план возможной эвакуации граждан из зон подтопления.

Отметим, что мэр Саранска регулярно высказывает различные инициативы, которые держат чиновников «в тонусе». Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2014 года Тултаев поручил госслужащим в предстоящие новогодние праздники готовится к диктанту по русскому языку, который был запланирован на февраль. В рамках подготовки чиновникам рекомендовали перечитывать комедию Николая Гоголя «Ревизор», а также Конституции Мордовии и России. В начале февраля чиновники диктант написали — из 298 человек с заданием не справились семеро. Тултаев говорил, что подобный опыт вызван острой необходимостью, а, «точнее, уровнем грамотности работников администрации Саранска». Мэр предупреждал, что после проведения диктанта все результаты будут тщательно проанализированы. Если, к примеру, у сотрудника будет «незачет», а он трудится в подразделении, где необходимо уверенно владеть пером, то придется принять кадровое решение — переместить. При этом чиновнику дадут возможность пересдачи, но только один раз.

В январе 2015 года градоначальник предложил освобождать чиновников от занимаемых должностей спустя пять лет после выхода на пенсию. Мэр Саранска полагает, что в связи с почтенным возрастом госслужащим сложно успевать за стремительными переменами, которые обусловлены сегодняшним ритмом жизни. При этом пенсионерам планировали предлагать работу в качестве рядовых сотрудников.

В декабре того же года Тултаев предложил сотрудникам мэрии, а также представителям министерства образования написать сочинения на темы, предложенные выпускникам в текущем году. В Саранске из 1353 учащихся 11-х классов не справились с аналогичной задачей 47 школьников.

В ноябре 2016 года, опять же по распоряжению Тултаева, главы районных администраций Саранска и руководитель Транспортного управления должны были в течение недели пользоваться только общественным транспортом. По мнению градоначальника, для того, чтобы отладить работу общественного транспорта, чиновники должны лично почувствовать, как складывается ситуация на дорогах.