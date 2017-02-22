Женева, Швейцария, 22 февраля, 2017, 21:27 — ИА Регнум. В Женеву (Швейцария) начали съезжаться участники предстоящих межсирский мирных переговоров. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает агентство ТАСС.

(сс) Yann Женева, ООН

Сообщается, что в Женеву уже прибыл глава сирийской правительственной делегации, постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при Организации Объединенных Наций Башар Джафаари.

Сегодня в Женеву также должны прибыть представители делегации сирийской оппозиции. Эта делегация была сформирована в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 11−12 февраля.

В преддверии переговоров специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан Де Мистура даст пресс-конференцию, на которой уточнит ряд деталей предстоящих переговоров.

На предстоящих переговорах Россию будет представлять специальный представитель внешнеполитического ведомства по ближневосточному урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин.

Известно, что пленарное заседание с присутствием всех представителей сирийских групп в одном зале запланировано на вторую половину дня 23 февраля. Но это заседание состоится только в том случае, если Де Мистура сможет договориться со всеми участниками предстоящей встречи. В первой половине дня 23 февраля Де Мистура будет встречаться с каждой из сирийских делегаций по отдельности.