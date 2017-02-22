Канберра, 22 февраля, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Полиция австралийского штата Северная территория изъяла более 60 килограмм марихуаны, сообщает 22 февраля Australian Associated Press.

(сс) Nachoman-au Австралийская полиция

Правоохранительные органы арестовали 10 подозреваемых и изъяли 62 килограмма наркотиков. Полиции потребовалось 14 месяцев, чтобы проследить цепочку поставки наркотиков и определить подозреваемых, причастных к незаконному обороту.

«С учетом уличных цен, стоимость изъятых наркотиков, которые планировали реализовать в общинах коренных народов, составляет более $ 900 тыс.», — заявил представитель полиции Майкл Уайт.

Напомним, с ноября прошлого года в Австралии изъяли более четырех тонн наркотиков, включая три тонны кокаина, 840 килограммов метамфетамина и 300 килограммов псевдоэфедрина. Общая стоимость изъятых наркотиков составила около $500 млн.