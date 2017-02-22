Киев, 22 февраля, 2017, 21:00 — ИА Регнум.



(сс) Ввласенко Киев, ул.Грушевского 22.01.2014, Евромайан

Экономика Украины находится на последнем этапе своего развития из-за экономической блокады ДНР и ЛНР. Об этом 22 февраля в ходе пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

«Это последний этап развития Украины, после которого не будет страны. Как эта страна будет называться дальше — я не знаю. Те, кто эту блокаду сделал — это в первую очередь враги Украины такие же, как и власть, которая сейчас Украиной правит», — сказал Захарченко, комментируя слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о переходе экономики на новый этап развития.

При этом Захарченко поддержал антиправительственные протесты на киевском майдане и призвал провести госпереворот в Украине. «За все время войны украинцы впервые на себе почувствовали, что такое экономическая блокада. И что самое интересное, до смешного доходит — они это почувствовали от рук своих «захистникив» («защитников» — пер. с укр.), — добавил Захарченко.

Ранее, в Киеве на Майдане Независимости прошел Марш национального достоинства (собрал до 6 тыс. человек). Организаторами акции выступили запрещенные в России праворадикальные организации, они выдвинули ряд требований к власти, среди которых снижение тарифов на коммунальные услуги, прекратить приватизацию государственных предприятий, продлить мораторий на продажу земли, полностью запретить торговлю с отдельными регионами Донбасса, отставка правительства Гройсмана. В украинской столице для охраны общественного порядка привлекли 6 тыс. правоохранителей.

Напомним, глава ДНР с 2015 года регулярно предсказывает крах экономики Украины и прочее. 26 декабря 2016 года активисты и ветераны добробатов объявили начало экономической блокады ДНР. По состоянию на 21 февраля в Донбассе заблокировано три железнодорожных сообщения и одна трасса. На Украине введены чрезвычайные меры на рынке электроэнергии. Стоит отметить, что с начала торговой блокады на Украине ни в одном населенном пункте не было веерных отключений света, тепла или горячей воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля премьер-министр Гройсман выразил уверенность в том, что украинцы переживут «искусственный энергетический кризис» 2017 года, который создан «некоторыми украинскими руками».

«Какие бы ни были у нас испытания, хочу заверить украинских граждан — мы выдержим и этот кризис, даже если он создан некоторыми украинскими руками. Ситуация будет контролируемой. Мы найдем выход из этого кризиса, который нам искусственно устроили. Подчеркиваю, что у украинских граждан будет и освещение, мы все сделаем для того, чтобы обеспечить возможности развития промышленных предприятий нашей страны», — заверил Гройсман.

Премьер выступил с инициативой создать на Украине собственную угольную торговую биржу. «Нужно равняться не на различные биржи, а создать свою, украинскую.

Шебелинка (завод по переработке газового конденсата и нефти — ред.) уже продает свое топливо, а почему так же нельзя продавать уголь?» — задался вопросом чиновник. При этом премьер отметил, что в среднесрочной перспективе (1−3 года) у украинской энергосистемы нет альтернативы антрациту из ДНР и ЛНР.