Гавана, 22 февраля, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Делегаты из более чем пятидесяти стран встретятся в Гаване с 27 февраля по 3 марта на Девятнадцатом Международном фестивале гаванских сигар (Habano).

(сс) jackmac34 Гаванские сигары

Как пояснили представители компании Habanos SA (организатор мероприятия), участники фестиваля посетят известные фабрики La Corona и H. Upmann, где им расскажут и покажут как уже двести лет производятся сигары-премиум. Причем, согласно установленной ещё в колониальные времена традиции, сообщает Кубинское агентство новостей (ACN).

Программа фестиваля включает также 16-й Международный конкурс Habanosommelier. Кроме этого, участники фестиваля посетят табачные плантации в Вуэльта Абахо, как называли в старину Пинар-дель-Рио.

Фестиваль завершится в выставочном комплексе Pabexpo, где вручат премии Habanos-2016. А также там состоится традиционный аукцион хьюмидоров, выручка от которого будет направлена в пользу кубинского общественного здравоохранения.

Напомним, что хьюмидор — это ящик, шкатулка (реже шкаф или комната) для хранения сигар. Главной задачей хьюмидора является поддержание влажности на уровне 68—72%, при которой сигары могут храниться без потери качества.