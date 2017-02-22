Киев, 22 февраля, 2017, 20:52 — ИА Регнум. У ДНР возникнут трудности с социальным обеспечением местного населения, которое лишится рабочих мест в результате экономической блокады со стороны Украины. Об этом 22 февраля в ходе пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

(сс) KolesnikovEO Енакиевский металлургический завод

«Ту блокаду, которую сегодня организовали с украинской стороны — мы переживем. Да, у нас возникнут некоторые трудности с социальным обеспечением сотрудников этих предприятий, но они временные, и мы эту проблему решим. У вас же предприятия начнут закрываться: сегодня у вас в доме нет тепла, света, завтра не будет зарплаты, потом остановятся предприятия, на которых вы работаете, послезавтра Украина не получит налоги с них — у пенсионеров заберут пенсию, потом им объявят, что нужно продать чернозем, вырубить леса, чтобы поддержать экономику», — рассказал Захарченко.

По его словам, экономическая блокада ДНР и ЛНР наносит больше вреда самой Украине. При этом в ДНР в результате блокады был законсервирован только Енакиевский металлургический завод (г.Енакиево). «Мы находимся в состоянии блокады начиная с 2014 года. Тогда нам в первый раз запретили возить сюда с территории Украины продукты, что вызвало большую нехватку продуктов питания. В 2014 году мы это пережили благодаря помощи России, в 2015 мы самостоятельно начинали некоторые вещи, в 2016 этот процесс практически закончен. Я бы хотел обратиться к жителям Украины, вы понимаете, что этой блокадой наносите в первую очередь вред самим себе? Обратите внимание, никто из нас: министры, я и жители ДНР и ЛНР не кричим, что это плохо и что у нас дома нет электроэнергии, нет тепла, у нас не течет горячая вода и температура в квартире почти равна уличной. У нас дома всё нормально и со светом, и с теплом, и газом, а у вас нет», — считает Захарченко.

Он сообщил, что ДНР в состоянии запустить ЕМЗ без Украины. При этом Захарченко не уточнил возможные рынки сбыта продукции ЕМЗ. «На это потребуется определенное количество времени, но жители ДНР и сотрудники этого предприятия могут спать спокойно — мы о них помним и не забудем», — сказал Захарченко.

Он также сообщил, что регион с 2014 года выживает без украинских дотаций на угольную отрасль региона. «Вы нам все время кричали, что мы дотационный регион и забираем у Украины деньги, так вот, с 2014 года мы не получаем дотации на угольные предприятия, хотя мы и раньше их не получали — они просто до нас не доходили. Но мы открываем новые лавы, мы обсуждаем программы открытия теплиц, то есть такие вещи, о которых на Украине уже забыли. Вы поверьте, украинцы, что вас Господь уже покинул. У вас забрали разум. Скоро заберут ваши земли, чернозем, ваши леса, хотя их уже забирают. С чем вы останетесь? Мы без вас проживем, а вы без нас нет. Как бы это ни было тяжело понимать некоторым на той территории. Без нас Украина никто и ничто, а с той властью, что есть сейчас, так это вообще дитя-сирота», — считает Захарченко.

Ранее, в 2015 году по поручению главы ДНР Захарченко правительством республики была утверждена программа «восстановления и модернизации угольных шахт». Программой предусмотрено закрытие 22 угольных предприятий (60%), расположенных на территории ДНР. Таким образом, ДНР оставила в строю 18 шахт (14 государственных и 4 частные). В рамках программы строительство новых угольных предприятий не предусмотрено. Также руководство ДНР и ЛНР прекратило субсидировать убыточные угольные предприятия. В конце 2016 года руководство ДНР закрыло пять шахт в Углегорске и Енакиево, входящих в объединение «Орджоникидзеуголь». Тысячи горняков остались без работы. Оборудование ранее функционировавших госпредприятий было порезано на металлолом.

Напомним, 20 февраля пресс-служба управляющей компании СКМ (кипрский оффшор, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову) сообщила о полной остановке работы Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ, Енакиево, под контролем ДНР) и ПАО «Краснодонуголь» (Луганщина, под контролем ЛНР). Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. В СКМ остановку предприятий связали с ведением военных действий и блокадой железнодорожного сообщения в Донбассе. Также в феврале 2017 года корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) официально заявила о прекращении производства металлопродукции, кокса и электроэнергии на Алчевском металлургическом комбинате (АМК) и Алчевском коксохиме (Алчевск Луганская обл.) из-за блокирования железной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2016 года активисты и ветераны добробатов объявили начало экономической блокады ДНР и ЛНР. По состоянию на 21 февраля в Донбассе заблокировано три железнодорожных сообщения и одна трасса «Ясиноватая-Константиновка», где начались инженерные работы и обустройство местности. Из-за блокады Украина перестала получать продукцию металлургии, коксующийся и антрацитовый уголь. «Блокадники» требуют освободить украинских пленных, которые содержатся в тюрьмах ДНР, ЛНР. 15 февраля Кабинет министров Украины принял постановление о введении чрезвычайных мер в энергетической системе Украины. Меры направлены на минимизацию использования угля антрацитовой группы.