Донецк, 22 февраля, 2017, 20:46 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Украина пока не может отвести технику от линии соприкосновения на Донбассе. Об этом 22 февраля в ходе пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

«Есть хорошая пословица: надежда умирает последней. В принципе, надежда есть, но я слабо в нее верю», — отметил Захарченко, комментируя запланированный отвод тяжелых вооружений ВСУ.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко пока не будет отводить с передовой тяжелые вооружения, опасаясь за внутриполитическую стабильность в стране. «Причина неотвода техники связана с внутренними проблемами Украины, которые, как вам известно, и сегодня продолжаются и развиваются довольно таки бурно. Любой отвод техники с их стороны — это обострение в Киеве, в самом городе. На сегодняшний момент Порошенко на это не пойдет», — рассказал Захарченко.

Напомним, сегодня, 22 февраля, источник в оперативном командовании ДНР заявил, что украинская сторона отказалась проводить в ближайшее время процедуру отвода военной техники от линии соприкосновения в Донбассе. «В результате вчерашних переговоров украинская сторона отказалась отводить военную технику и заявила, что в ближайшее время не будет этого делать», — рассказал собеседник.

По его словам, руководство ВСУ создает все условия, чтобы максимально отсрочить процедуру отвода военной техники от линии фронта, поэтому отвод техники войск ДНР также откладывается.

Ранее, в феврале 2015 года был подписан документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Его утвердили главы ДНР и ЛНР, представители России, Украины и ОБСЕ. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Порошенко заявил, что «Кремль может начать открытую агрессию в отношении Украины, чтобы реализовать имперские планы на фоне предстоящих выборов президента Российской Федерации 2018 года».