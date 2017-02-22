Санкт-Петербург, 22 февраля, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко желал бы видеть более активное участие ФК «Зенит», как будущего арендатора стадиона на Крестовском острове в Петербурге, в подготовке арены к спортивным состязаниям. Кроме того, Мутко предложил продать право назвать стадион. Желающие купить уже есть.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

Виталий Мутко посетил «Зенит-Арену» (название условное) 22 февраля во время музыкального фестиваля «Радио Зенит», который был организован в качестве очередного теста для стадиона, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Конечно, хотелось бы чтобы больше и больше (принимала участие) эксплуатирующая организация. Мы сегодня еще раз обсудим эти вопросы. «Зенит», если он принимает решение, должен уже не просто заходить на стадион, а эксплуатировать, (что-то) делать. А так, я благодарен правительству (Санкт-Петербурга) и подрядчику, работа проделана колоссальная», — заметил Виталий Мутко.

Вице-премьер признал, что, хотя стадион постепенно запускается, и Петербург получает многофункциональный объект, способный принять как спортивные соревнования, так и концерты и шоу, но здесь «еще есть, о чем поговорить». Мутко даже привез вице-губернатору Петербурга Игорю Албину целую стопку замечаний и пожеланий от неких «зрителей», добытых из компетентных источников.

9 марта, за 100 дней до начала Кубка конфедераций, на «Зенит-Арену» вновь приедут с инспекцией, но ближайшая проверка предстоит уже 27 февраля, когда запланирован визит комиссии FIFA, которая обследует объекты в четырех российских городах.

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Как пояснил Виталий Мутко корреспонденту ИА REGNUM, планируется исследовать вопросы размещения зрителей, готовность тренировочных площадок, аэропорта, транспортную логистику и, разумеется, сам стадион.

«Сегодня мы разговор провели, еще до 27 февраля пообщаемся: есть вопросы по петербургском стадиону, — сказал Мутко. — Это пять-шесть вопросов, которые нужно рассматривать. Вопросы инженерных сетей, коммуникаций, вопросы связи, вопросы, конечно же, газона. По всем есть мероприятия, планы, сроки и ответственные, здесь проблем не будет».

Также FIFA нужно будет предъявить отлаженный периметр безопасности, оперативность работы входов на трибуны. «Здесь еще предстоит всю систему настраивать по периметру безопасности: досмотровые зоны, автомобили, постоянные тенты — всё должно быть уже готово. Рассчитываем, что стадион проведет еще минимум три тестовых мероприятия, футбольных матча, и мы хотим уже 17 мая полностью передать его оргкомитету для подготовки к Кубку конфедераций», — заявил Виталий Мутко.

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Кроме того, вице-премьер предложил продать название стадиона в Петербурге, чтобы получить дополнительную прибыль. Об этом он заявил во время своего сегодняшнего визита на арену.

Напомним, на время Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года стадион на Крестовском острове будет носить нейтральное название «Санкт-Петербург Арена». Затем, если «Зенит» арендует его на 49 лет, как и предполагается, у футбольного клуба будет два пути: присвоить площадке свое имя или продать название, следуя по пути множества стадионов в мире.

«Есть одна компания, готовая на это», — признал Виталий Мутко.

Он добавил, что эксплуатировать стадион такого размера будет «недешево». «Чтобы функционально его запустить, потребуется время. Стадион в Казани мы три года настраивали, чтобы сегодня каждый квадратный метр давал какую-то отдачу, каждое подтрибунное помещение. Конечно, для такого стадиона требуются ресурсы. Я бы пошел по пути продажи названия, чтобы оно приносило какие-то доходы арене», — сказал вице-премьер.

Виталий Мутко также хотел бы, чтобы сборная России сыграла на петербургском стадионе один из ключевых матчей до Чемпионата мира, чтобы петербургские болельщики сумели вдохновить футболистов на мундиаль.

«Могу сказать точно, что без футбола стадион не останется. Не забывайте, что Питер принимает чемпионат Европы в 2020 году — мы об этом так мало говорим, а это четыре матча, сборная России будет играть обязательно», — добавил Мутко.