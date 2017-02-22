Москва, 22 февраля, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой крупнейшего российского коммерческого банка — Сбербанка Германом Грефом. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Германом Грефом

В ходе рабочей встречи Греф рассказал Путину, что Сбербанк рассчитывает в текущем 2017 году выйти на исторические рекорды по ипотечным ставкам. «Я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», — сказал Греф.

Напомним, 20 февраля Сбербанк понизил базовую ипотечную ставку на 1,1%. Таким образом, кредитные продукты Сбербанка на прямую покупку недвижимости будут стоить 10,9% годовых, а покупка жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25% годовых.

По словам Грефа Сбербанк занимает 55% рынка ипотеки в Российской Федерации.

Вслед за Сбербанком свои ставки по ипотеке планируют понижать и другие банки, иначе они не выдержат конкуренции.

По данным Банка России средневзвешенная рублевая ставка по ипотеке в декабре минувшего года составила 11,55% годовых. Это минимальный уровень за последние пять лет.