Ташкент, 22 февраля, 2017, 19:57 — ИА Регнум. В столице Узбекистана прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, организованное военным атташатом посольства России в Узбекистане, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Narendra Modi Вооруженные силы Узбекистана

«Военная служба всегда была опорой российской государственности. Армия и флот на протяжении всей истории стояли на страже её национальных интересов, обеспечивали мирную жизнь и, когда требовалось, держали удар и побеждали», — сказал в ходе официальной части посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

По его словам, при этом нельзя забывать, что интересы страны можно отстаивать не только с оружием в руках, но и на дипломатическом фронте, «как это блестяще делал постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, скоропостижно скончавшийся в Нью-Йорке на боевом посту».

«День защитника Отечества — это праздник мужества, воинской доблести и преданного служения интересам России. Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и дедов», — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Мероприятие посетило руководство Минобороны Узбекистана, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и воины-интернационалисты, военные атташе дипмиссий разных государств, журналисты.

По данным на февраль 2016 года, в Узбекистане проживали 3109 участников Великой Отечественной войны и 69 994 ветеранов трудового фронта.