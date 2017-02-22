Тюмень, 22 февраля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника областной больницы и связанного с ним руководителя коммерческой фирмы. В Центральном районном суде по существу рассмотрят дело о миллионной взятке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

(сс) George Hodan Арест

Бывшего начальника контрактной службы «ОКБ №1», 44-летнего Алексея Обухова обвиняют в получении взятки. Учредителю «Региональной медицинской компании», 47-летнему Юлию Любарскому предъявлено обвинение в даче взятки.

В течение 2014 и 2015 годов Любарский через «Региональную медицинскую компанию» и семь других подконтрольных фирм поставлял медицинские товары в лечебные учреждения Тюменской области. С ОКБ№1 он в общей сложности заключил 12 контрактов на сумму более 38 миллионов рублей.

Любарский 4 марта 2015 года, в залог дальнейшего сотрудничества, передал Обухову взятку в размере миллиона рублей и книгу стоимостью 1,8 тысячи рублей, уверено следствие. В ноябре 2015 года управление экономической безопасности и противодействия коррупции выявило факт взяточничества.