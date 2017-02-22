Ленинградская область, 22 февраля, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Комитет по культуре Ленинградской области обратился в суд с требованием снести незаконную жилую постройку на территории объекта культурного наследия — усадьбы Гостилицы. Исковое заявление направлено в Ломоносовский районный суд Ленобласти. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из документов за подписью главы комитета Евгения Чайковского.

(сс) Владими Усадьба Гостилицы

Активисты из градозащитной группы «Эко» зафиксировали на территории усадьбы Гостилицы, являющейся объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», незаконное строительство жилого дома.

«Ансамбль усадьбы XVIII—XIX веков, который также является объектом культурного наследия федерального значения, находится в ужасном состоянии: дворец, парковые и хозяйственные постройки руинированы. Отреставрирована только церковь. Кроме того, в границах памятника, на территории парка ведётся неконтролируемая застройка частными жилыми домами. Одна такая стройка была зафиксирована в ходе общественной инспекции», — сообщили градозащитники.

Активисты отмечают, что застройщик заверяет в законности строительства, однако отказывается предоставлять документы, подтверждающие этот факт.

В комитете по культуре Ленинградской области градозащитникам подтвердили, что не выдавали разрешительные документы на территории «Дворцово-паркового ансамбля в деревне Гостилицы». В связи с этим комитет уже обратился в Ломоносовский районный суд с требованием снести самострой.

Градозащитники также отмечают, что это не единственная частная постройка на территории усадьбы, сноса которых они намерены добиваться.

В апреле 2016 года по ходатайству губернатора области Александра Дрозденко территориальное управление Росимущества по Ленобласти приняло решение о передаче усадьбы Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры — федеральной бюджетной организации, находящейся в подчинении Министерства культуры. По данным градозащитников, сейчас проводится работа по уточнению предметов охраны объекта и формирование его земельного участка.

Отметим, усадьба в деревне Гостилицы была построена в XVIII—XIX веках. Сначала усадьба служила местом проживания гетмана К.Г. Разумовского. Имение славилось парковым ансамблем с пышными деревьями, декоративными водоемами, пещерами, фонтанами, аллеями и полянами. От тех времен остались стены хозяйский дома, подсобные помещения и храм. Также на этой территории располагалась загородная резиденция императрицы Елизаветы Петровны. В советское время имение было отдано в пользование сельскохозяйственному предприятию.

В Великую Отечественную войну усадьба Гостилицы оказалась в эпицентре жесточайших сражений, в результате чего получила значительные повреждения. До сих пор барский дом находится в полуразрушенном виде. Статус памятника истории усадьба получила постановлением Министерства культуры РСФСР.

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Напомним, на территории Ленобласти находится около 300 старинных усадеб, которые имеют статус памятников как федерального, так и регионального значения, но многие из них находятся в заброшенном состоянии.

Еще летом прошлого года власти Ленобласти заявили о планах по разработке областного закона, позволяющего приватизировать памятники регионального и местного значения на территории Ленобласти за символическую плату. Как 10 февраля заверил губернатор региона Александр Дрозденко, этот закон будет принят уже в мае 2017 года.