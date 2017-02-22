Берн, 22 февраля, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Полиция совершила серию рейдов, провела обыск в мечети на юге Швейцарии в рамках расследования в отношении подозреваемых в поддержке радикальных исламистских группировок, сообщает 22 февраля Reuters.

(сс)Kecko Полиция Швейцарии

Более 100 сотрудников правоохранительных органов приняли участие в рейдах, один человек был арестован, согласно заявлению канцелярии Генерального прокурора.

Напомним, в прошлом году представители Федеральной службы разведки Швейцарии заявили, что страна не входит в список основных целей для атак исламистских радикалов, поскольку Швейцария не участвует в западной коалиции, которая ведет борьбу против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако уровень безопасности внутри Швейцарии был повышен.

Согласно официальным данным, начиная с 2001 года более 70 граждан Швейцарии отправились на Ближний Восток, чтобы присоединиться к радикальным исламистским организациям.