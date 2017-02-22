Великий Новгород, 22 февраля, 2017, 19:23 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 22 февраля, открылась фабрика по пошиву спецодежды группы компаний «Восток-Сервис». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе сенатора от Новгородской области Сергея Фабричного, открытие швейного производства в Великом Новгороде стало возможным благодаря участию группы компаний «Восток-Сервис» в госпрограмме по поддержке лёгкой промышленности.

Анатолий Круглов На швейной фабрике в Великом Новгороде

По словам сенатора, в 2016 году объём федеральной программы составлял 2,5 млрд рублей, в 2017 году он будет увеличен до 3 млрд рублей. В создание фабрики в Великом Новгороде, которая будет специализироваться на разработке и мелкосерийном изготовлении спецодежды по спецзаказам, вложено 20 млн рублей инвестиций.

Сергей Фабричный также подчеркнул, что появление фабрики в Великом Новгороде стало возможным также потому, что один из совладельцев компании «Восток-Сервис» Владимир Головнев, в прошлом депутат Государственной думы от Новгородской области, не теряет связей с регионом.

Новгородская фабрика стала 12-м по счёту швейным предприятием группы компаний «Восток-Сервис».

Новая фабрика разместилась в помещении на улице Зелинского в Великом Новгороде на площади более 500 кв. м. Сейчас здесь работают 40 человек, до конца года численность персонала планируют увеличить до 100 работников.