Великий Новгород, 22 февраля, 2017, 18:49 — ИА Регнум. В состав Общественной палаты Новгородской области внесены изменения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на сайте правительства региона опубликован соответствующий указ губернатора Сергея Митина, подписанный им перед своей досрочной отставкой, 10 февраля.

Kremlin.ru Сергей Митин

Согласно документу, из состава палаты исключены четыре человека — это Юрий Весельев (избран депутатом думы Великого Новгорода); Евгений Котляров, оставивший пост председателя Новгородской региональной организации Всероссийского общества слепых; скончавшийся председатель областной организации ветеранов Юрий Лабутин и Ульяна Журавская, представлявшая в Общественной палате региона «Вольное экономическое общество» и в 2016 году осуждённая по делу бывшего вице-губернатора Виктора Нечаева.

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Вместо них в состав Общественной палаты Новгородской области включены представитель Старорусской организации ветеранов Юрий Будылев, первый заместитель организации ветеранов Великого Новгорода Валентина Семина, Александр Тарасов от «Союза предпринимателей Новгородской области» и председатель областной организации помощи приёмным семьям «Новая семья» Татьяна Трифанова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года Общественная палата Новгородской области формируется в составе 31 человека, при этом восемь из них выдвигает губернатор Новгородской области, ещё восемь — Новгородская областная дума, остальные 15 человек избираются на конференции из числа кандидатур, выдвинутых общественными объединениями. Общественную палату Новгородской области возглавляет Александр Мамулат.

В Общественной палате Российской Федерации региональную общественную палату представляет Максим Григорьев.

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Напомним, Сергей Митин оставил пост губернатора Новгородской области досрочно, сложив полномочия главы региона 13 февраля 2017 года.