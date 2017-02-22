Вильнюс, 22 февраля, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Министр соцзащиты и труда Литвы Линас Кукурайтис и министр внутренних дел Эймутис Мисюнас, побывав во временном центре содержания беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, предлагают отказаться от размещения мигрантов в этом спецлагере, а сразу расселять их в разных самоуправлениях страны, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 февраля, в МВД Литвы.

(сс)Algirdas Литовско-латвийская граница

По словам Кукурайтиса, эффективность интеграции можно повысить путем отказа от промежуточного трехмесячного этапа интеграции беженцев в городке Рукла под Каунасом. «Мы планируем такой вариант интеграции испробовать в нескольких самоуправлениях с несколькими семьями. Они сразу направятся в подготовленные для этого самоуправления, где их будет ждать жилье, предложения работы. По нашим планам, испытательный проект стартует уже в апреле», — пояснил Кукурайтис.

По его словам, такой способ интеграции успешно применяется в Эстонии. В ближайшее время пройдет обсуждение с самоуправлениями, будут выбраны те, которые были бы готовы испробовать такое нововведение.

Оба министра согласились с тем, что в процессе интеграции беженцев большую роль играют самоуправления, «отказ от стереотипов, чувство терпимости» — от этого зависит успех интеграции мигрантов в общество. Представители неправительственной организации Caritas и Содружества Красного Креста Литвы также утверждали, что для более легкой интеграции нужно менять взгляд общества на беженцев.

Живущие в Рукле беженцы, встретившись с министрами, жаловались на небольшие пособия, трудности в поисках жилья, культурные различия, представили несколько предложений и просьб, касающихся предоставления бесплатного жилья, несокращения размера пособий по прошествии полугода, ускорения процедур получения-выдачи разрешений. Кукурайтис заверил, что будет стремиться ускорить интеграцию переселенных беженцев на территориях самоуправлений, способствуя поискам жилья и работы.

В процессе интеграции мигранты, переселенные согласно программе ЕС, в течение трехмесяцев живут в Рукле в Центре принятия беженцев.

По окончании интеграции в Центре принятия беженцев поддержка оказывается на территориях самоуправлений, она длится до 12 месяцев. На этом этапе интеграции неправительственные организации предоставляют услуги куратора. Кураторы помогают иностранцу приобрести все самое необходимое, снять в аренду квартиру, платят денежные пособия, организуют курсы литовского языка, помогают устроить детей в детсады, школы, консультируют беженцев по всем вопросам, гарантируют их посещение Биржи труда, помогают заполнять и подготавливать необходимые документы и так далее.

За прошлый год поддержкой в Центре принятия беженцев воспользовались 264 просителя убежища, в основном беженцы из Сирии, Вьетнама, Ирака, Азербайджана, Афганистана. Поддержка в интеграции оказывается 119 украинцам литовского происхождения. Если сравнивать интеграцию в самоуправлениях, в прошлом году больше всего беженцев проживало в Вильнюсе (около 82%).

Всего Литва до конца этого года должна принять 1105 беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.