Депо «Южное» в Петербурге достроят специалисты по жилью
Санкт-Петербург, 22 февраля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Конкурс на достройку депо Южное» в рамках возведения второй очереди Фрунзенского радиуса метро выиграла петербургская строительная компания «ЛенСпецСМУ», широко известная, прежде всего, своими жилищными проектами.
Конкурс проводила «Дирекция транспортного строительства» Санкт-Петербурга, максимальная (начальная) цена госконтракта составляла 5,46 млрд рублей, срок окончания строительно-монтажных работ — II квартал 2018 года.
Компания «ЛенСпецСМУ» согласилась выполнить работы по достройке депо за 5,43 млрд рублей.
«На подряд также претендовали компании «Метрострой» (за 5,28 млрд рублей) и ООО «Ленмонтаж» (за 5,46 млрд рублей). Заказчик предпочел более выгодному по цене предложению «Метростроя» заявку «ЛенСпецСМУ» из-за его большего опыта выполнения аналогичных работ», — сообщает издание «Деловой Петербург».
Ранее по гососконтракту на 6,6 млрд рублей депо «Южное» строила «Корпорация «Трансстрой». Она успела освоить 3,1 млрд рублей. Смольный расторг с ней контракт в декабре 2016 года, объясняя тем, что подрядчик сорвал сроки работ и не выполнил предписания «Дирекции транспортного строительства» по устранению выявленных недостатков.
При этом экс-подрядчик не согласен с претензиями и обратился в Арбитражный суд. Корпорация «Трансстрой» требует взыскать с «Дирекции транспортного строительства» Санкт-Петербурга 413,3 млн рублей.
По данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, сегодня депо «Южное» готово на 50%. Оно станет первым метродепо, построенным в Санкт-Петербурге за последние 15 лет, и одним из крупнейших в России. Общая площадь электродепо — 36 га, площадь застройки — 6,7 га.