Санкт-Петербург, 22 февраля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Конкурс на достройку депо Южное» в рамках возведения второй очереди Фрунзенского радиуса метро выиграла петербургская строительная компания «ЛенСпецСМУ», широко известная, прежде всего, своими жилищными проектами.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Улыбчивые лица Метростроя

Конкурс проводила «Дирекция транспортного строительства» Санкт-Петербурга, максимальная (начальная) цена госконтракта составляла 5,46 млрд рублей, срок окончания строительно-монтажных работ — II квартал 2018 года.

Компания «ЛенСпецСМУ» согласилась выполнить работы по достройке депо за 5,43 млрд рублей.

«На подряд также претендовали компании «Метрострой» (за 5,28 млрд рублей) и ООО «Ленмонтаж» (за 5,46 млрд рублей). Заказчик предпочел более выгодному по цене предложению «Метростроя» заявку «ЛенСпецСМУ» из-за его большего опыта выполнения аналогичных работ», — сообщает издание «Деловой Петербург».

Ранее по гососконтракту на 6,6 млрд рублей депо «Южное» строила «Корпорация «Трансстрой». Она успела освоить 3,1 млрд рублей. Смольный расторг с ней контракт в декабре 2016 года, объясняя тем, что подрядчик сорвал сроки работ и не выполнил предписания «Дирекции транспортного строительства» по устранению выявленных недостатков.

При этом экс-подрядчик не согласен с претензиями и обратился в Арбитражный суд. Корпорация «Трансстрой» требует взыскать с «Дирекции транспортного строительства» Санкт-Петербурга 413,3 млн рублей.

По данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, сегодня депо «Южное» готово на 50%. Оно станет первым метродепо, построенным в Санкт-Петербурге за последние 15 лет, и одним из крупнейших в России. Общая площадь электродепо — 36 га, площадь застройки — 6,7 га.