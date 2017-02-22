Берлин, 22 февраля, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал немедленно прекратить боевые действия в Донбассе. Соответствующее заявление Габриэля распространила сегодня, 22 февраля, пресс-служба германского министерства иностранных дел.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Форма

«Мы можем только настоятельно призвать обе стороны немедленно реализовать соглашение, в противном случае есть риск усиленной военной эскалации с многочисленными жертвами среди гражданского населения и непрекращающегося тупика в политическом процессе», — сказано в заявлении Габриэля.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась в конце января этого года. Украинские силовики сосредоточили на линии фронта в Донбассе мощную ударную группировку с танками, артиллерией, установками залпового огня и тактическими ракетами.

При этом украинские силовики начали систематически нарушать режим прекращения огня и проводить обстрелы мирных населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

Запад цинично продолжает обвинять в нарушении режима перемирия вооруженные силы народных республик Донбасса, хотя тому нет никаких доказательств.

Пока что боестолкновения на линии фронта носят позиционный характер, тем не менее конфигурация сосредоточенных ВСУ сил говорит о том, что Киев готовит очередную попытку силового решения конфликта на юго-востоке.