Кабул, 22 февраля, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Три человека погибли при взрыве в восточной афганской провинции Пактика, сообщает 22 февраля Associated Press.

(сс)tpsdave Афганистан

Теракт произошел рано утром. Припаркованный мотоцикл, начиненный взрывчаткой, взорвался на рынке в районе Джани Кхел. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, 19 человек получили ранения, заявил пресс-секретарь губернатора провинции Пактика Мохаммад Рахман Айаас.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт, но власти считают, что нападение организовали боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в течение последних 24 часов афганские силы безопасности уничтожили 12 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в восточной провинции Нангархар, согласно данным МВД Афганистана.