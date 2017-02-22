Рига, 22 февраля, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Из всех прибывших в Латвию в рамках программы ЕС по перемещению беженцев в стране остались пять человек, это одна семья из трех человек и еще два человека, один из которых уже в ближайшее время планирует покинуть государство, заявила руководитель общества «Убежище Надежный дом» Сандра Залцмане, сообщает LETA.

«Приезжающие сюда люди ожидают от нашей страны больше, чем мы можем им дать», — пояснила Залцмане. Для решения проблем с мигрантами Латвии следует четко определить свою политическую позицию: либо государство поддерживает этих людей и действительно интегрирует их в общество, либо принимает и отпускает в самостоятельную жизнь, считает она.

Сегодня, 22 февраля, на заседании комиссии Сейма Латвии по гражданству, миграции и сплочению общества представитель Фонда общественной интеграции сообщила, что в 2016 году Латвию покинули 213 получивших статус беженца лиц. Эти люди по большей части уехали в Германию.

Представитель МВД Латвии Ольга Дабижа ознакомила комиссию с опытом Литвы и Эстонии в этом вопросе, отметив, что в Литве сейчас находятся 17 перемещенных беженцев, а из Эстонии ни один из перемещенных беженцев пока не уехал. В Литве для работы в определенных сферах не требуется знания литовского языка, а в Эстонии беженцы интенсивно осваивают эстонский язык, пояснила она.

Дабижа также напомнила, что Сейм Латвии рассматривает поправки к закону об убежище, предусматривающие увязать получение пособия с мерами по трудоустройству или освоением латышского языка. На данный момент каждому получившему статус ищущего убежище в Латвии иностранцу выплачивается пособие в размере 139 евро в месяц и 97 евро на каждого члена семьи.

Стоит добавить, что, по данным девятого принятого Еврокомиссией доклада о прогрессе в выполнении программы перемещения беженцев, в котором дана оценка ситуации после 8 декабря 2016 года, из Италии и Греции в страны Прибалтики перемещено 513 ищущих убежища, из запланированных 1481. Эстония и Литва пока не переместили ни одного ищущего убежища из Италии, Латвия приняла девять таких беженцев. Больше всего беженцев перемещено в эти страны из Греции: в Литву — 229, в Эстонию — 87, в Латвию — 188. Латвия обязалась принять из Греции 295, Литва — 420, Эстония — 204 ищущих убежища. Из Италии Латвия обязалась переместить 186, Литва — 251, Эстония — 125 беженцев.

В целом с начала действия программы перемещения беженцев из Италии в другие страны ЕС отправились 3200 ищущих убежища, из Греции — 8766, в общей сложности — 11 966 тысяч человек.

По этой программе в 2015 году Латвия солидарно с другими странами ЕС обязалась в течение двух лет переместить из лагерей для беженцев 531 человека: 295 — из Греции, 186 — из Италии и 50 — из Турции.