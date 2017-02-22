Севастополь, 22 февраля, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ утвердило концепцию развития Государственного музея — заповедника «Херсонес Таврический». В ближайшие два года музею планируется выделить 178 млн рублей на строительство фондохранилища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

Magx.com Колокол. Херсонес Таврический. Севастополь

Концепцией предусмотрено расширение площади фондового хранения, оснащение фондохранилищ специализированным оборудованием, программным обеспечением.

Также предполагается организация новых выставочных площадей — экспозиции под открытым небом, ремонт выставочных залов и павильонов, реэкспозиция «Византийские мозаики». Концепцией также запланирована реставрация и музеефикация памятников хоры и крепостей «Чембало» и «Каламита» и создание музейного комплекса в Балаклаве.

По словам директора «Херсонеса Таврического» Светланы Мельниковой, заповедник испытывает нехватку помещений для размещения экспонатов. В фондах музея содержится 218 тыс. предметов, и ежегодно запасники пополняются на тысячу экземпляров.

Сообщается, что в 2017 и 2018 годах музею-заповеднику планируется выделить 178 млн рублей на строительство фондохранилища, что может исправить ситуацию с размещением экспонатов.

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Основное финансирование музея-заповедника осуществляется за счет субсидии на выполнение государственного задания, которая составила в 2016 году 100 млн рублей, субсидии в рамках ФЦП «Развитие Крыма и города федерального значения Севастополя до 2020 г.» в размере 74,9 млн рублей, а также платы за экскурсионное обслуживание.