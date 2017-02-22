Воронеж, 22 февраля, 2017, 18:18 — ИА Регнум. В Воронежской области многодетная семья, которая в ближайшее время должна пополниться еще одним новым членом, получила в подарок дом с участком. Человек, который сделал семье такой необыкновенный подарок, пожелал остаться неизвестным.

(сс)geralt Семья

У Ольги Ивановой и ее супруга — четверо детей, в апреле на свет должен появиться пятый. До последнего времени они жили в Новоусманском районе, в стареньком доме, без отопления и воды. Супруг Ольги работать не может, он инвалид — несколько лет назад перенес инсульт. Зарплата у самой Ольги, которая работает на местной почте, около девяти тысяч.

Некоторое время назад органы опеки отправили двоих детей супругов в реабилитационный центр, еще двоих — в воронежский детдом: жилищные условия не позволяли оставаться с родителями, и любящим родителям грозило лишение прав. Чтобы вернуть детей, Ольга с супругом на средства маткапитала купила трехкомнатную квартиру в старом доме. Однако и ее нужно привести в порядок, на что денег у семьи уже не было.

В органах опеки о родителях отзываются хорошо: «О маме хочу сказать. Она добросовестно пытается исполнять свои обязанности по отношению к детям. Она всегда работала», — рассказала «Вести-Воронеж» начальник сектора опеки и попечительства администрации Новоусманского района Валентина Минакова.

За помощью Ольга обратилась к благотворительной организации: чтобы привести в порядок жилье, были необходимы стройматериалы. Однако пришла неожиданная поддержка.

Неизвестный благотворитель подарил многодетной семье сразу целый дом — не новый, но крепкий, в хорошем состоянии, с приусадебном участком, рядом — школа. От благотворителей семья получила в подарок мебель, детскую одежду и игрушки, посуду, постельное белье — все, что нужно для жизни. Детей Ольга уже забрала из интерната. Тот же неизвестный меценат оплатил и перелет родителей Ольги из Киргизии — как раз к рождению ребенка. Родных Ольга не видела 20 лет.