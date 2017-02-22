Вильнюс, 22 февраля, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Работе нового состава литовского парламента в конце февраля исполняется сто дней. Однако отдельные члены Сейма считают, что работа нового парламента пока неэффективна, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 февраля.

Bernt Rostad Здание литовского Сейма

«Никакой ресторан не проживет 100 дней, если повар вместо приготовления блюд будет вкручивать электрические лампочки. Никакой электрик не выкрутится, если весь день будет есть. И точно никакая вязальщица не накопит капитал, занимаясь арендой автомобилей», — считает политик. По его мнению, приходится констатировать, что новый Сейм в течение первых 100 дней прожил без издания самых важных, необходимых законов.

«Я размышлял, что же можно причислить к самым важным работам нового Сейма? Утвержденный бюджет на 2017 год? Ну, это приходится делать каждому парламенту. Может, принятый после долгих размышлений закон, запрещающий насилие над детьми? Тоже нет, потому что некуда было деваться. Жаль, что больше всего энергии было потрачено не на инициативы, касающиеся законов, а на то, что вообще не связано с делами Сейма. Национальный костюм, решение проблем бесплодности, технологии NaPro, детективы с арендой внедорожника. Истории базарного уровня. Говорят, мешают работать. Поэтому предпринимались попытки устранить хотя бы часть тех, кто мешает, начиная от легально работающих в Сейме ассоциаций и лоббистов», — отметил Гентвилас.

Зато новые правящие, утверждает он, остановили современный Трудовой кодекс, отменен потолок Фонда социального страхования. «Правда в том, что в Сейме хватает хаоса, но когда правящим большинством дирижирует одно лицо, которое точно не является спикером Сейма, и мнения которого журналисты часто ждут больше, чем мнения премьера — парламент превращается в трибуну для пустых интриг и базарных речей», — заявил политик, намекая на лидера крестьян-зелёных Рамунаса Карбаускиса, который занимает пост главы комитета по культуре.

«Еще раз приходится признать, что правящее большинство Сейма составляют крестьяне. Социал-демократов, о партийных паутинах которых появляются все новые факты, просто нету. Кто бы что ни говорил, они тихо сидят на скамье запасных. Когда рабочая повестка Сейма и большинство зависит о того, что в тот день стрельнет в голову одному человеку, возникает дилемма — как правительство реализует свою программу? Правительство, которое декларировало ту же самую прогрессивность, обещает, но пока что ничего не делает. Правду говоря, уже несколько месяцев у него не родилось ни одного плана действий, которым оно могло бы поддержать свою программу», — добавил он.

Напомним, осенью 2016 года в Литве прошли парламентские выборы, на которых победил Союз крестьян и зелёных Литвы. Партия создала правящую коалицию с социал-демократами. Консерваторы и либералы остались в оппозиции, а Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей не относит себя ни к одному лагерю, заявляя, что будет принимать решения о поддержке законопроектов отдельно по каждому конкретному случаю.