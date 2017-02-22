Москва, 22 февраля, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал о том, что закон о бесплатной бессрочной приватизации, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован, а значит, вступил в силу, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Закон о бессрочной приватизации подписан и опубликован на сайте, таким образом, он вступил в силу», — сказал Володин.

«Исходим из того, что решение, принятое всеми, было решением мудрым, потому что закон вступил в силу с 22 февраля», — отметил спикер Госдумы, напомнив, что закон был принят Госдумой единогласно.

Предполагалось, что бесплатная приватизация закончится 1 марта. При внесении законопроекта планировалось, что бесплатная приватизация будет касаться только ряда категорий граждан. До 2020 года предполагалось продлить ее для жителей полуострова, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот.

Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что вопрос о введении бесплатной приватизации обсуждался с председателем партии, председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, и он «однозначно высказался за бессрочное продление права на приватизацию». Исаев выразил надежду, что закон вступит в силу до 1 марта 2017 года и право бесплатной приватизации жилья останется у всех граждан России «без исключений».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин изначально положительно оценивал введение бессрочной бесплатной приватизации.