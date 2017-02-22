Бангкок, 22 февраля, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Таиланда изъяли более 100 килограммов кристаллического метамфетамина и задержали трех подозреваемых, сообщает 22 февраля Bangkok Post.

(сс)Takeaway Полиция Тайланда

Сотрудники антинаркотического отдела арестовали инспектора ГИБДД Бангкока в районе Суанлуанг. У инспектора в руках находился кейс, в котором обнаружили 28 килограмм кристаллического метамфетамина. Он должен был передать наркотики покупателям. Позже задержанный рассказал, где находится еще 80 килограммов наркотиков.

В ходе расследования удалось установить личности предполагаемых владельцев метамфетамина, они были арестованы в аэропорту Донмыанг.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Бангкоке было изъято около 2 млн 600 тыс. таблеток метамфетамина, семь килограммов кристаллического метамфетамина, пять килограммов кетамина и 34 тыс. таблеток экстази.