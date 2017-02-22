Москва, 22 февраля, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Госдума уточняет требования к медицинским заключениям желающих учится в вузах инвалидов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, соответствующий проект закона Госдума приняла в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Предлагается внести изменение предусматривающее, что при приеме на обучение в пределах установленной квоты дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, должны представить заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний к обучению по соответствующим специальностям или направлениям подготовки.

Сейчас правом поступления по квоте могут воспользоваться только те инвалиды, которым в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях.

Ко второму чтению законопроект предлагается доработать. «Представляется целесообразным при доработке законопроекта ко второму чтению исключить положение о необходимости для абитуриентов из числа инвалидов наличия заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях», — отмечает комитет Госдумы по образованию.

Инвалидам предоставлено приоритетное право поступления в вузы в пределах квоты при условии успешной сдачи вступительных испытаний. Инвалиды имеют право поступать не только по квоте, но и на общих основаниях, причем часть инвалидов могут поступать и без вступительных экзаменов.