Рига, 22 февраля, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Комиссар по правам человека Совета Европы Нилс Муйжниекс призвал страны Европы легализовать однополые союзы, это касается и Латвии, гражданином которой является Муйжниекс. Как сообщает портал Mixnews.lv, об этом он заявил на своем официальном сайте, перечислив шаги, которые следует сделать государствам, которые до сих пор не признали подобные союзы.

Roberto Gordo Saez Гей-парад в Европе

«Многие государства, являющиеся членами Совета Европы, по прежнему не обеспечивают таким парам вообще никакой юридической возможности оформления отношений. Это приводит к значительным негативным последствиям для этих людей и их близких», — сообщил Муйжниекс.

Комиссар по правам человека также отметил, что 47 государств мира в той или иной форме юридически признают союзы однополых партнеров. Более половины из них — 27 стран — являются членами Совета Европы. Он напомнил, что из трех стран Прибалтики только Эстония признает и регистрирует однополые «гражданские союзы», заключаемые на основании «договора о сожительстве». Конституции Латвии и Литвы прямо оговаривают, что в брак могут вступать только разнополые партнеры.

В свою очередь, представитель ЛГБТ-сообщества «Mozaika» Каспар Залитис, также считает, что политикам необходимо принять решение и рассмотреть закон, который позволит неженатым парам зарегистрировать свою совместную жизнь независимо от пола. «В Латвии надо принять закон о регистрации однополых пар. На данных момент идет сбор подписей на портале Manabalss. lv о принятии закона «О сожительстве». Это не только про однополые союзы, это вообще о защите людей, которые живут вместе независимо от пола. Думаю, что политикам нужно принять решение, чтобы обеспечить защиту таких людей», — отметил Залитис.

Стоит добавить, ранее лидер парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян Август Бригманис, комментируя грядущее принятие закона о партнерских отношениях, сказал следующее: «Не то чтобы наше объединение было гомофобским или отрицающим. Касательно таких трактовок сексуального характера — мы готовы дискутировать, но лишь до известных границ».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в своем докладе по Латвии комиссар по правам человека Совета Европы Нил Муйжниекс заявил, что в стране достигнут определенный прогресс, но сделать предстоит еще много. Так, в своем докладе он указал, что основные недостатки связаны с обеспечением равноправия полов, соблюдением прав женщин, детей и сексуальных меньшинств.