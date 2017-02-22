Симферополь, 22 февраля, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Официальный старт строительству автомобильных подходов к Керченскому мосту со стороны Крыма дан сегодня, 22 февраля, в Керчи. Глава Крыма Сергей Аксёнов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт открыли памятный камень, знаменующий начало строительства.

Kerch-most.ru Строительство Керченского моста

«Это знаковое событие. Ввода в эксплуатацию этого объекта с нетерпением ждут все крымчане и россияне. Я уверен, что у подрядчика хватит сил и воли, а у нас административных ресурсов, чтобы эта задача была выполнена в срок», — цитирует Аксенова «Крыминформ».

Роман Старовойт отметил, что основная задача, которая стоит перед строителями — ввести дорогу одновременно с автомобильной частью Крымского моста. Он также пояснил, что стоимость строительства автоподходов к мосту составит, в соответствии с контрактом, 7,1 млрд рублей.

Подготовительные работы к строительству автоподходов к Керченскому мосту, которые станут частью федеральной трассы «Таврида», начались в январе.

Как напоминает ИА REGNUM, федеральная автодорога «Таврида» соединит Севастополь, Симферополь и Керчь с мостом через Керченский пролив. Ее общая протяженность составит 253 километра. По данным на осень 2016-го, стоимость строительства трассы оценивалась в 139 млрд рублей. Первую очередь трассы — две полосы — должны ввести в 2018 году, к 2020 году её расширят до четырёх полос.