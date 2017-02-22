Москва, 22 февраля, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В Госдуме отмечают существенные опережающие темпы технического перевооружения армии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Kremlin.ru Сборочный цех танков Т-14 Армата

«Техперевооружение нашей армии идет опережающими темпами», — сказал глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев («Единая Россия»).

В частности, по ядерной триаде Россия вышла на 60% нового оружия, причем по ракетам — 62%. «Это серьезное опережение. Также более быстро происходит перевооружение сухопутных войск и ВКС — там вообще достигнуто 66%», — отметил парламентарий.

«Но самое главное, что теперь есть абсолютная уверенность, что к 2021 году не менее 70% оружия будут новыми», — констатировал он, отметив, что это, с одной стороны достижение, а с другой — определенные вызовы для ОПК.

Депутат напомнил слова главы Минобороны Сергея Шойгу о том, что необходимо будет провести диверсификацию ОПК, нарастить объемы продукции гражданской продукции. «Этому способствует и принятый ранее закон о гособоронзаказе, который в значительной степени снизил нецелевое использование бюджетных средств, исключил возможность коррупции», — указал Гутенев.

В Госдуме в «правительственном часе» принял участие глава Минобороны Сергей Шойгу.