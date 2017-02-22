Берлин, 22 февраля, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Оборонное ведомство Германии предпримет меры для повышения безопасности Международной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), сообщает 22 февраля Reuters.

(сс) Preoce Силы MINUSMA в Мали

В Мали отправят привязные аэростаты, на которых будет установлена аппаратура для радиолокационного обнаружения потенциальных угроз, таких как беспилотные летательные аппараты или наземные цели.

До тех пор пока аэростаты не будут приобретены, военные возведут 30-метровую наблюдательную башню и установят на ней соответствующую аппаратуру, заявил представитель представитель министерства обороны ФРГ подполковник Симоне Груен.

Напомним, в текущем году Германия расширит свое участие в миротворческой миссии MINUSMA. В Мали направят восемь боевых и транспортных вертолетов, контингент немецких войск будет увеличен на 350 солдат, общее число военнослужащих ФРГ достигнет около 900 человек.