Москва, 22 февраля, 2017, 17:26 — ИА Регнум. На фоне организованной Киевом экономической блокады Донбасса, российские власти приняли решение о начале поставок в народные республики Донбасса коксующегося угля. Об этом сегодня, 22 февраля, пишет газета «Взгляд» со ссылкой на источник в российском энергетическом секторе.

Кукрыниксы. Общими усилиями. 1968

Известно, что Донбассу не хватает коксующегося угля для нужд металлургической промышленности. При этом месторождения угля, на подконтрольной Киеву территории Украины также не могут покрыть потребность украинской металлургической промышленности в коксующихся углях.

Украинские власти не раз заявляли, что не собираются закупать уголь в Донбассе и в России, но на практике эти заявления не соответствовали действительности.

По данным украинских СМИ, Киев планировал закупить 10 млн тонн угля на российских предприятиях, а также на предприятиях, находящихся на территории ДНР и ЛНР, но юридически принадлежащих украинским олигархам, прежде всего Ринату Ахметову.

Но все эти поставки были заблокированы отчасти киевскими властями, отчасти украинскими радикалами. Таким образом, нехватку коксующегося угля стали ощущать, как металлургические предприятия Донбасса, так и металлургические предприятия остальной Украины.

По данным газеты «Взгляд» российские власти приняли решение, что в условиях блокады Донбасса, на эту территорию будут осуществляться прямые поставки коксующегося угля, чтобы металлургическая промышленность ЛНР и ДНР могла продолжить работу.

При этом, издание напоминает, что металлургические предприятия на территории ЛНР и ДНР принадлежат украинским олигархам и платить за поставленный российский уголь их владельцы вряд ли будут, так как все финансовые расчеты в этом случае должны пройти через Киев, а украинские власти этого, конечно же, не позволят.

Таким образом, издание, со ссылкой на свои источники в Донбассе, утверждает, что вскоре будет поставлен вопрос о национализации металлургических и других промышленных предприятий, находящихся на территории ДНР и ЛНР.

Если национализация будет проведена, то экономическая связь ДНР и ЛНР с Россией сильно возрастет. Получается, что Россия будет поставлять в ДНР и ЛНР коксующийся уголь, которого в РФ много, но которого мало в Донбассе, а народные республики Донбасса, в свою очередь, смогут перенаправить поставки своего антрацитового угля в Россию, так как в РФ месторождений этого вида угля осталось немного и все они старые (сосредоточены в основном в Ростовской области, себестоимость добытого там угля высокая).

В итоге, Донбасс получит стабильный рынок сбыта для своего антрацитового угля, и возможность держать загруженными металлургическую отрасль (которой нужен коксующийся уголь, прежде всего для выплавки чугуна). Россия может получить сравнительно дешевый антрацитовый уголь.

А вот Украина может остаться и в буквальном смысле «с носом». Антрацитовый уголь с Донбасса покрывал более трети потребности в нем украинской промышленности, найти ему замену в обозримой перспективе невозможно, так как поставки из ЮАР, Китая или Австралии — это крайне дорого, и там не всегда есть необходимые объемы угля. Потеря антрацитового угля с Донбасса — это, прежде всего, удар по тепловой энергетике.

Если российские власти проявят политическую волю и перекроют Украине возможность закупать коксующийся уголь в РФ, то это нанесёт сильный удар по оставшейся на Украине металлургической промышленности.