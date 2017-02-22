Ярославль, 22 февраля, 2017, 17:17 — ИА Регнум. В Ярославле в 2016 году общий уровень преступности снизился на 27%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города. Доклад УМВД по Ярославской области о криминогенной обстановке и работе органов внутренних дел был рассмотрен на очередном заседании муниципалитета 22 февраля.

City-yaroslavl.ru Заседание муниципалитета Ярославля

Позитивную тенденцию депутаты просили сохранить выступавшего перед ними заместителя начальника УМВД России по Ярославской области Андрея Плеханова. При этом депутаты обратили внимание на недочеты в организации работы участковых уполномоченных, предложили полицейским активнее выявлять факты размещения незаконных рекламных конструкций, пресечь незаконную торговлю первоцветами, занесенными в Красную книгу, накануне 8 марта. Также прозвучало предложение активизировать деятельность сотрудников ГИБДД по вынесению предписаний о разрушении дорожного покрытия, также депутаты просили продолжить совместную работу по мероприятиям программы «Безопасный город».

«Мы послушали отчет полиции. Обычная рутинная работу. Преступность чуть меньше, чем прошлом году. Мы давно обсуждали на муниципалитете, что надо восстановить работу системы «Безопасный город». Уже два года не развивается система «Безопасный регион» из-за недостатка финансирования. Но вроде в этом году мэрия решила пойти нам навстречу и возобновить работу по программам «Безопасный регион», «Безопасный город» и заняться системами видеонаблюдения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета, председатель постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и порядка Олег Ненилин.

Поддержали депутаты и изменения в Прогнозный план приватизации, приняли решение о награждении достойных ярославцев почетными грамотами и благодарственными письмами муниципалитета, определили кандидатуры депутатов в составы конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей в муниципальных предприятиях и в состав комиссии по контролю за реализацией проекта по формированию современной городской среды на территории города Ярославля. Кроме этого актуальный вопрос о деятельности Ярославского областного единого информационно-расчетного центра и его взаимодействии с городскими предприятиями поднял депутат Антон Голицын, его поддержали коллеги по депутатскому корпусу. Этот вопрос, требующий тщательной проработки, будет внесен в повестку заседания постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка, которое состоится уже на следующей неделе.

Принято решение по вопросу «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Напомним, что значения дифференцированных коэффициентов для разных видов бытовых услуг сохранены на уровне прошлого года и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года. Таким образом, для предпринимателей, оказывающим населению бытовые услуги ничего не изменится в части уплаты ЕНВД.