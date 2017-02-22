Магнитогорск, Челябинская область, 22 февраля, 2017, 17:15 — ИА Регнум.



Planete-business.com Moody's

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) подтвердило корпоративный рейтинг (CFR) ОАО «ММК» и рейтинг вероятности дефолта ОАО «ММК» на уровне Ba1 и Ba1-PD соответственно. При этом прогноз по данным рейтингам был пересмотрен с «негативного» на «стабильный».

Агентство отмечает, что стабильный прогноз в отношении рейтинга ММК соответствует стабильному прогнозу по суверенному рейтингу России. Прогноз отражает ожидания Moody’s в отношении того, что кредитные факторы, включая операционную и финансовую деятельность, положение на рынке и ликвидность, будут устойчиво соответствовать рейтингу компании.