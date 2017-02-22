Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы перейти на «Мир»
Москва, 22 февраля, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил аппарату поспособствовать переходу депутатов на платежную карту «Мир», передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.
«Давайте попросим аппарат Госдумы, чтобы предложили депутатам воспользоваться картой «Мир» и зарплата чтобы на этой карте у депутатов могла хранится», — предложил Володин.
Он сообщил о состоявшихся консультациях с заседающими в президиуме вице-спикерами от всех думских фракций. «И принято решение на основе консенсуса, что все наши коллеги в президиуме переводят свои зарплатные счета, что и желаем вам», — обратился Володин к парламентариям.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает, что с 1 января 2018 года переводимые на банковские счета клиентов — физических лиц все виды денежных выплат за счет бюджетов бюджетной системы РФ и государственных внебюджетных фондов будут зачисляться кредитными организациями на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов. Согласно законопроекту, для клиентов сохраняется возможность использования международных платежных карт (при их выпуске к конкретным банковским счетам) в виде «кобейджа» (размещение на платежной карте логотипов двух платежных систем) с картой «Мир».