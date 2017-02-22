Ярославль, 22 февраля, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Ярославский областной суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований о лишении родительских прав родителей четверых детей, ухавших от цивилизации в отдаленную деревню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Yarregion.ru Семья Шайденко

Михаил Шайденко, его жена Юлия и четверо детей переехали в брошенную деревню Ладейки в 40 километрах от города Данилова 10 лет назад. Там нет электричества, дети не учатся в школе. До ближайшей «цивилизации» путь в 10 километров пешком. В сентябре 2016 года районная прокуратура опять подала иск в суд о лишении Михаила и его жены родительских прав.

Дети, всего их четверо, не ходят в школу, не состоят на учете в поликлинике, не сдают школьных аттестаций, положенных даже при семейной форме обучения. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних отказала в изъятии, но к сентябрю прошлого года дело о лишении все-таки оказалось в районном суде, а к декабрю — в областном. Глава семьи написал жалобу уполномоченному по правам ребенка по факту возбуждения в отношении него дела о лишении родительских прав.

Михаил Крупин дважды выезжал на место проживания семьи с целью общения с родителями и выработки предложений по сохранению детей в семье. К данной работе были привлечены представители областной прокуратуры, отдела опеки и попечительства, а также сотрудники полиции отделения по делам несовершеннолетних. Состоялось заседание Ярославского областного суда о рассмотрении дела. Суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований о лишении родительских прав.

«Мы провели большую работу по данному обращению совместно с правоохранительными органами и органами исполнительной власти. Хочется пожелать родителям мудрости в воспитании детей и правильных решений для их достойного будущего», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.