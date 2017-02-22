Москва, 22 февраля, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Порог первого взноса на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) предлагается увеличить с нынешних 400 тыс. до 1 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

Законопроектом предлагается увеличить с 400 тыс. до 1 млн рублей совокупную сумму денежных средств, которые могут быть переданы по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение календарного года с момента его открытия. Затем на счет можно будет вносить до 400 тыс. рублей ежегодно.

Для индивидуальных инвестиционных счетов, открытых до даты вступления документа в силу, сумма денежных средств, которые могут быть переданы по договору на ведение ИИС в течение 2017 года, не может превышать 1 млн рублей. Размер предельного налогового вычета по ИИС не будет меняться — он останется на прежнем уровне в 52 тыс. рублей.

ИИС является счетом, который могут открыть физлица — инвесторы на фондовом рынке — и передать его в управление брокерской или управляющей компании.