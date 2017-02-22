Москва, 22 февраля, 2017, 17:05 — ИА Регнум. ЦБ наделяется полномочиями по санации банков через формируемый за счет средств Банка России Фонд консолидации банковского сектора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Документ был инициирован группой депутатов от всех фракций во главе с руководителем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Cогласно законопроекту, ранее начатое финансовое оздоровление банков при участии госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) продолжится. Банк России получает право учредить ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», которая будет осуществлять доверительное управление акциями (долями) кредитных организаций, передаваемыми ей в управление ЦБ, требованиями по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по иным кредитам, депозитам, банковским гарантиям.

Управляющая компания от имени ЦБ будет участвовать в мерах по предупреждению банкротства кредитных организаций и получит право использовать средства Фонда консолидации банковского сектора. Банк России получит полномочия создать и сформировать Фонд из денежных средств Банка России, обособленных от остального имущества ЦБ. ЦБ получит право по решению Совета директоров приобретать акции (доли в уставном капитале) кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене выше их номинала, предоставлять санируемой кредитной организации субординированные кредиты, выдавать банковские гарантии, продавать акции (доли в уставном капитале) кредитных организаций, в отношении которых проводятся меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене ниже, чем цена их приобретения Банком России.

Для восстановления капитала санируемого банка Банк России получит возможность приобретать акции (доли) в уставном капитале банков. Приобретение акций (долей) банка будет производиться после доведения величины уставного капитала до реального значения или 1 рубля. После вложений средств Банка России в капитал банка предусматривается соблюдение нормативов достаточности капитала. Законопроектом также предусматривается прекращение обязательств банка перед управляющим персоналом банка и контролирующими банк лицами с даты утверждения плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, за исключением случаев, когда такие обязательства возникли из трудового договора, а также в связи с требованиями о возмещении вреда жизни и здоровью граждан.

Банк России сможет продавать акции банков, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене ниже цены их приобретения. В связи с наделением Банка России новыми полномочиями по санации меняется количественное соотношения представителей ЦБ и правительства в АСВ: количество представителей Банка России увеличивается до семи, количество представителей правительства уменьшается до пяти. Председателем совета директоров АСВ будет глава Банка России. Кроме того, совет директоров АСВ сможет принимать решения о создании других юрлиц и об участии АСВ в других юрлицах.

Совет директоров ЦБ будет утверждать ежегодный отчет о деятельности Управляющей компании Фонда, включающий оценку эффективности ее деятельности, и представлять его вместе с годовым отчетом ЦБ в Национальный финансовый совет. По мнению авторов законопроекта, он будет способствовать «сохранению стабильности банковской системы страны в целом».