Москва, 22 февраля, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Прогнозы Агентства политических и экономических коммуникаций, озвученные в начале 2017 года в аналитическом докладе, сбылись. В озвученных АПЭК проблемных регионах произошла смена губернаторов. «Мы исходили из фундаментальных внутриэлитных конфликтов, которые сейчас преобладают в оценке администрации президента», — отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов 22 февраля во время десятого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Ситуация в регионах и региональная политика после обновления губернаторского корпуса», передает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Молодой инженер, в цех!»

В частности, по словам эксперта, очевидно, что теперь уже бывший пермский губернатор Виктор Басаргин практически не управлял ситуацией. «И хотя его сменщик Максим Решетников принадлежит к той же элитной группе (условно московской), которая определяет или влияет на ситуацию в регионе, тем не менее этот месседж, который региональная элита транслирует федеральному центру (или борьба элит) — это было в полной мере оценено», — сказал Орлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-глава Прикамья Виктор Басаргин намеревался участвоваать в губернаторских выборах и идти на второй срок. О своей готовности к избирательной кампании он заявил в конце 2016 года, будучи главой края. В декабре 2016 года он иницировал, с точки зрения местных экспертов, провальную административную реформу, которая собственно и вызвала большой резонанс. 6 февраля 2017 года Басаргин просил президента о досрочной отставке. Владимир Путин одобрил инициативу. И.о. главы Пермского края с 7 февраля назначен Максим Решетников, который до этого являлся министром правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития столицы.

Дмитрий Орлов также подчеркнул, что главное — в неэффективности, неспособности управлять или недальновидной политике во взаимоотношениях с оппозицией (как в Карелии), или региональными элитами (как в Бурятии).

Политолог сделал акцент на сменщиках. Старых губернаторов сменили молодые технократы. Дмитрий Орлов подчеркнул, что дело не в возрасте, а в качествах. Новые назначенцы способны формулировать задачи, быстро и эффективно действовать, задействовать самые благоприятные практики управления, в том числе европейские и американские, где это необходимо. Кроме того, молодые технократы не колеблются под воздействием социологического рейтинга.

Напомним, 22 февраля в пресс-центре ИА REGNUM состоялось десятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Ситуация в регионах и региональная политика после обновления губернаторского корпуса». Эксперты обсудили причины отставок губернаторов, вектор обновления губернаторского корпуса и кадровый аспект региональной политики Кремля в целом.