Москва, 22 февраля, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Переход на национальную платежную систему и карту «Мир» позволит защитить сбережения граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения пакета законопроектов.

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«В первую очередь, надо говорить о защите денежных средств населения. Об этом речь идет. Даже не сколько о поддержке отечественного производителя, а сколько, в первую очередь, о том, что средства будут граждан защищены», — отметил он в ходе дискуссии, подчеркнув, что это национальная платежная система.

«То, что сегодня используется, завтра может оказаться так, что человек может оказаться ни с чем. Вот и все, надо прямо об этом говорить», — указал Володин.

По словам спикера Госдумы, картой «Мир» граждане могут пользоваться как внутри страны, так и за границей — «она также адаптируется с другими платежными системами». «Но ее преимущество в том, что здесь государство может гарантировать (бесперебойное использование), а там таких гарантий, как сказал (один из авторов инициативы) Анатолий Аксаков, платежные системы не дают, ни Visa, ни Mastercard, когда им начинают вкручивать поручения со стороны госдепа, из ведомств», — пояснил парламентарий.

«Вас люди услышат, и они поймут, где надо хранить деньги. В сберегательном банке. На платежной системе «Мир». А тот, кто на «Визе» их держит, завтра проснется и потом куда пойдет? Пойдут в Госдуму, скажут: «Где наши деньги»? А за «Визу» гарантии может дать только кто? Госдеп. Мы должны нашего гражданина защитить», — заявил Володин.