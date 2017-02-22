Бишкек, 22 февраля, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Апелляционный суд Парижа отменил решение Международного арбитража столицы Франции о взыскании с правительства Киргизии $16,5 млн (954,6 млн рублей) в пользу бывшего владельца «Манас Банка», латышского бизнесмена Валерия Белоконя. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщила пресс-служба Кабинета министров Киргизской Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Основанием для такого судебного вердикта послужил тот факт, что «Манас Банк» занимался отмыванием преступных доходов вплоть до 8 апреля 2010 года, то есть, до момента введения Национальным банком Киргизии режима временного управления и признания этого частного банка банкротом.

Парижский суд отметил, что общий оборот операций в «Манас Банке» превышал ВВП Киргизской Республики, а также заострил внимание на том, что 80% этих манипуляций приходились на оборот компаний-нерезидентов.

«Молниеносный успех «Манас Банка» в столь короткий срок в развивающейся стране не может быть объяснен обычной банковской практикой. На основании вышеизложенного, имеются серьезные, точные и согласующиеся индикации того, что «Банк Инсан» (прежнее название «Манас Банка» — прим. ИА REGNUM ) был приобретен Валерием Белоконем для того, чтобы развить практику по отмыванию преступных доходов в государстве, в котором его привилегированные отношения с имущими экономической властью обеспечили бы ему отсутствие реального контроля над его деятельностью», — подчеркивается в судебном постановлении об удовлетворении ходатайства правительства Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 2 августа 2011 года латышский бизнесмен Валерий Белоконь подал в Международный арбитраж в Париже исковое заявление против Киргизской Республики. Бывший соратник Максима Бакиева (старшего сына экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого в результате госпереворота в апреле 2010 года) потребовал взыскать с киргизского правительства $16,5 млн в качестве компенсации за «экспроприацию ЗАО «Манас Банк».

Отметим, что ранее Валерий Белоконь также принимал участие в коллективных исках против властей Киргизии, поданных группой турецких компаний сначала в Высший суд Онтарио, а затем и в Апелляционный суд этой канадской провинции. В обоих случаях судебные органы принимали сторону киргизского правительства.