Екатеринбург, 22 февраля, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения в отношении главы Верх-Исетской районной администрации города Александра Бреденко. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

Леонид Соломаткин. Вечеринка у приказчика

Следственные органы ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого, а также об отстранении его от должности на время проведения следствия. Однако в ходе суда стало известно, что подозреваемый во взятке глава районной администрации отстранён от должности распоряжением главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Таким образом, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по ходатайству следствия об отстранении Александра Бреденко от занимаемой должности и отправил чиновника под домашний арест на два месяца.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о задержании Александра Бреденко прямо на рабочем месте в здании Верх-Исетской администрации стало известно 21 февраля 2017 года. В течение дня оперативники регионального управления ФСБ проводили следственные мероприятия. А вечером в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области сделали заявление о возбуждении в отношении чиновника уголовного дела.

Ему инкриминируется получение 21 февраля взятки за общее покровительство в размере 150 тысяч рублей от работающего в рамках муниципального контракта по санитарному обслуживанию районной территории предпринимателя.