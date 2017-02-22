Симферополь, 22 февраля, 2017, 16:46 — ИА Регнум. В пригороде Симферополя на автодороге Мирное-Дубки опрокинулся и сгорел бензовоз марки ЗИЛ-130, водитель погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД республики.

Https://yandex.ru/ Скриншот «Яндекс-карты»: ограничение скорости на автодороге Мирное-Дубки

«Бензовоз направлялся из Николаевки в Симферополь. У него, по предварительным данным, оторвало два колеса, и машина опрокинулась на бок. В следствие чего произошло возгорание, водитель сгорел и погиб», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству «Крыминформ».

Также в ГИБДД сообщили, что ДТП произошло ровно на том месте, где в 2013 году дорога обвалилась в железнодорожный тоннель, проходящий под трассой.

Отметим, после ремонта дороги на асфальте в месте обрушения остались неровности, из-за чего на дороге стоят временные знаки ограничения скоростного режима.

Движение на автодороге уже возобновлено.